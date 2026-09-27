Sardar Shekarechi: Nonostante le macchinazioni del nemico, lo Stretto di Hormuz è sotto il controllo dell'Iran

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa ABNA, il Sardar Abolfazl Shekarechi sabato sera in un'intervista speciale del notiziario, mentre rendeva omaggio alla memoria dei martiri, in particolare del signor martire Iran, ha dichiarato: Durante cinque decenni di vita della Rivoluzione Islamica e dell'ostilità dell'arroganza globale contro il nostro paese, ci è stata imposta una guerra di otto anni sotto la guida dell'America e del sistema di dominio dal regime baathista dell'Iraq.

Ha aggiunto: La guerra in sé non è una cosa buona, ma nonostante le grandi perdite, ha temprato il nostro popolo e lo ha preparato a maggiori difficoltà e ad altre gloriose imprese nella difesa del paese.

Il Sardar Shekarechi ha continuato: Fin dai primi giorni degli otto anni di sacra difesa si è formata l'autorità delle nostre forze armate, con il tempo le nostre forze armate hanno trovato una tendenza crescente sul piano scientifico e nel progresso durante la sacra difesa dall'inizio della guerra fino alla sua fine.

Ha detto: Uno dei più importanti risultati della sacra difesa, oltre alle grazie di Dio, è stata la mobilitazione popolare come fenomeno senza pari. La mobilitazione popolare ha svolto un grande ruolo nei combattimenti e nel sostegno popolare nella guerra.

Il Sardar Shekarechi ha precisato: L'esercito della Repubblica Islamica dopo la vittoria della rivoluzione era un esercito liberato dai consiglieri americani, in seguito comandanti ideologici furono posti a capo dell'esercito, e i Guardiani della Rivoluzione accanto all'esercito si formarono come forza nuova e potente, e abbiamo raggiunto un'autorità esemplare.

Il portavoce delle forze armate ha detto: Le forze armate nella guerra imposta dapprima e durante la difesa dell'Iran hanno cercato di migliorare la capacità di combattimento e di utilizzare le più moderne tecnologie, esempio concreto ne fu l'inizio della produzione di missili durante la guerra con il regime baathista.

Ha aggiunto: Il cambiamento più importante nelle forze armate dopo la vittoria della Rivoluzione Islamica è stato il cambiamento della dottrina di difesa dalla guerra classica alla guerra asimmetrica.