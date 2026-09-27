Gli oppositori di Netanyahu sono passati all'azione; l'unione di 5 partiti contro il primo ministro israeliano

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa ABNA, il canale 12 della televisione del regime sionista ha riferito che i leader del cosiddetto "gruppo del cambiamento" hanno tenuto una riunione nella stanza di Yair Lapid, capo del corrente di opposizione, a Tel Aviv e si sono impegnati a fermare gli attacchi reciproci gli uni contro gli altri.

Secondo questo rapporto, i leader di 5 partiti di opposizione nei territori occupati durante questa riunione hanno sottolineato che si sforzeranno di rimuovere Netanyahu, attirare voti contro di lui e formare un gabinetto alternativo.

Hanno partecipato a questa riunione Yair Lapid, Gadi Eisenkot, Naftali Bennett, Avigdor Lieberman e Yair Golan.

Dopo la fine della suddetta riunione, hanno pubblicato una foto di se stessi e un documento sui principi delle coordinazioni comuni fino alle elezioni e dopo di esse, e hanno precisato che non condurranno alcun attacco gli uni contro gli altri fino alla formazione del nuovo gabinetto.

Secondo questo documento, tre squadre comuni saranno formate entro 48 ore per aumentare i voti dei correnti di opposizione, prepararsi al giorno delle elezioni e proteggere la cosiddetta "trasparenza delle elezioni".