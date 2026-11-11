Eisenkot: Netanyahu non ha la competenza per il ruolo di primo ministro; annullamento dei negoziati con il partito Likud

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, « Gadi Eisenkot », principale rivale di Benjamin Netanyahu alle elezioni per la Knesset del regime sionista, ha dichiarato: Netanyahu non ha la competenza per rimanere al suo posto, e dobbiamo agire per formare un governo di emergenza.

Secondo questo rapporto, Eisenkot ha aggiunto: la continuazione della presenza di Netanyahu al potere mette in pericolo la sicurezza di Israele.

Il giornale in ebraico Israel Hayom ha également riportato: Gadi Eisenkot, dopo il discorso di Netanyahu alla seduta inaugurale della Knesset, ha ordinato al suo team di annullare la seduta di negoziati con il partito Likud che doveva tenersi domani.

L'emittente televisiva n. 14 del regime sionista ha également annunciato che Benjamin Netanyahu, primo ministro di questo regime, sta esaminando la possibilità di un accordo per la rotazione della guida del governo con « Gadi Eisenkot », capo del partito Yashar e suo principale rivale alle elezioni per la Knesset.

Secondo il rapporto di questo media sionista, i contatti e le consultazioni volti a formare il cosiddetto « governo di unità » continuano, e i negoziati con i collaboratori di Eisenkot e i membri del suo team negoziale sono in corso.

Sembra che Netanyahu consideri la proposta di rotazione del ruolo di primo ministro con Eisenkot, tenendo conto dell'attuale composizione della Knesset, come l'opzione più realistica che ha la maggiore capacità di esecuzione.