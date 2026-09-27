Selon le reportage de l'agence de presse ABNA citant Al-Maalomah, Ahmad al-Dulaimi, membre de la coalition irakienne Anbar, a souligné que la fermeture de l'espace aérien de ce pays face aux vols iraniens sur ordre du gouvernement Trump lors de la visite de Falih al-Zaidi, Premier ministre de ce pays, à Washington, a été effectuée malgré l'opposition de la délégation qui l'accompagnait.

Al-Dulaimi a déclaré : Cette décision n'est pas une décision irakienne mais découle de la volonté du gouvernement Trump. Alors que la fermeture de l'espace aérien irakien face à l'Iran nuit aux intérêts de ce pays, car le marché irakien dépend des marchandises importées d'Iran.

Il a déclaré : L'Amérique, par la propagation de mensonges tels que l'utilisation de l'Irak pour mener des attaques, cherche à intensifier le siège de l'Iran. Pourquoi les satellites américains n'identifient-ils pas les groupes qui mènent de telles opérations ? Le gouvernement Trump cherche à entraîner l'Irak dans une guerre régionale.

Al-Dulaimi a déclaré : Pourquoi al-Zaidi n'a-t-il pris aucune mesure contre les attaques de l'Arabie saoudite contre les positions du Hachd al-Chaabi irakien ? Le Hachd al-Chaabi est une institution officielle irakienne et Bagdad n'a pas entrepris de fermer ses frontières avec l'Arabie saoudite.