Atlantic: I candidati repubblicani stanno rimuovendo le immagini di Trump

Secondo il reportage dell'agenzia di stampa ABNA, la rivista Atlantic ha riferito che la guerra contro l'Iran è diventata un tema centrale nel cambiamento di posizione dei repubblicani. Un certo numero di candidati repubblicani che in precedenza sostenevano questa guerra nelle primarie hanno chiesto la sua fine.

Secondo questo rapporto, candidati come Mike Rogers, Ashley Hinson e John Hested, citando l'impatto negativo della guerra contro l'Iran sull'impennata dei prezzi del carburante in America, hanno chiesto la sua rapida fine.

Atlantic ha anche menzionato la pubblicità elettorale di alcuni di questi rappresentanti e ha scritto: Andy Barr, candidato al Senato dallo stato del Kentucky, ha rimosso la sua immagine insieme a Trump dalla pagina principale della sua campagna elettorale e ha posto la frase "Kentucky prima" al posto dello slogan famoso di Trump noto come "America First". Ralph Alfredo ha anche rimosso le immagini di Trump dal suo sito.

Questo mentre nelle elezioni di metà mandato del 2018 i candidati repubblicani gareggiavano tra loro per mostrare la profondità della loro amicizia e fedeltà a Trump, ma oggi la situazione è cambiata. Anche i candidati di altri stati americani hanno iniziato a rimuovere il nome e le immagini di Trump dalle loro campagne elettorali. Byron Donalds, un altro rappresentante, ha rimosso la foto di Trump dal suo sito.