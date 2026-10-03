Siamo pronti per una partnership a lungo termine con l'Unione economica eurasiatica

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando l'ambasciata iraniana in Bielorussia, Mohammad Reza Aref in questo messaggio, che è stato letto venerdì sera in questa riunione alla presenza dei Primi ministri e degli alti funzionari dell'Unione economica eurasiatica a Minsk dall'ambasciatore del nostro paese in Bielorussia, ha aggiunto: L'Iran è pronto a partecipare come partner attivo, affidabile e a lungo termine nel percorso di sviluppo della cooperazione economica e regionale con l'Unione economica eurasiatica.

Sottolineando il legame crescente tra sicurezza politica e sicurezza economica, ha precisato che la Repubblica islamica dell'Iran crede nel multilateralismo reale, nel rispetto reciproco e nei diritti uguali delle nazioni e considera l'Unione economica eurasiatica una delle piattaforme importanti per lo sviluppo della cooperazione regionale.

Il Primo Vicepresidente, ringraziando il governo e il popolo amico della Repubblica di Bielorussia e in particolare il Primo ministro di questo paese per l'accoglienza degna e l'organizzazione di questa riunione, ha considerato la presenza della Repubblica islamica dell'Iran tra i paesi amici e cooperanti dell'Eurasia un'occasione preziosa per dialogare sugli sviluppi attuali e tracciare il percorso futuro della cooperazione comune tra gli Stati membri dell'Unione.

Aref, proseguendo, condannando l'aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro la Repubblica islamica dell'Iran, ha definito queste azioni una palese violazione dei principi fondamentali del diritto internazionale, della Carta delle Nazioni Unite, della sovranità nazionale e dell'integrità territoriale degli Stati indipendenti.

Sottolineando i danni causati ai centri civili e alla popolazione indifesa del nostro paese, inclusa la scuola dei bambini a Minab, ha insistito sulla necessità di rispettare i principi e le regole del diritto internazionale.

Aref ha inoltre sottolineato che l'opposizione all'unilateralismo non significa difendere un paese specifico, e ha dichiarato: L'opposizione all'unilateralismo è in realtà la difesa della sovranità degli Stati, della libertà di commercio, dell'indipendenza economica e del diritto delle nazioni di scegliere il proprio percorso di sviluppo e i propri partner.