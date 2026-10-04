Parigi: Tra 400 e 500 licei rimarranno chiusi dopo le recenti proteste

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando The Guardian, il ministro dell'Istruzione della Francia oggi domenica e in seguito alla continuazione delle proteste degli studenti in questo paese ha annunciato che dopo una settimana di scontri tra la polizia antisommossa e gli studenti delle scuole superiori, avvenuti contemporaneamente all'espansione delle proteste nazionali contro lo stato delle aule, tra 400 e 500 licei rimarranno parzialmente o completamente chiusi.

Edouard Geffrey, ministro dell'Istruzione della Francia, ha detto che a causa di questi disordini, lo svolgimento delle lezioni sarà «completamente o parzialmente sospeso».

Ha poi detto che dall'inizio di questo movimento, almeno 5000 persone, principalmente adolescenti, sono state arrestate e decine di persone, tra cui studenti e insegnanti, sono rimaste ferite. I sindacati hanno chiesto agli insegnanti di scioperare.

Le proteste degli studenti francesi sono iniziate circa 10 giorni fa nelle scuole della periferia di Parigi sul tema del miglioramento delle condizioni educative, della mancanza di insegnanti e delle classi affollate e in breve tempo si sono trasformate in un'ondata nazionale; un'ondata che ora con la chiusura di centinaia di scuole, l'ingresso di studenti e insegnanti e scontri violenti con la polizia ha assunto nuove dimensioni.