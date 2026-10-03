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Gharib-Abadi: L'America, invece di predicare agli altri, dovrebbe rispondere dei suoi crimini

3 ottobre 2026 - 12:14
Codice notizia: 1873076
Source: ABNA24
Gharib-Abadi: L'America, invece di predicare agli altri, dovrebbe rispondere dei suoi crimini

Il vice ministro per gli affari giuridici e internazionali del Ministero degli Affari Esteri, accennando alle conseguenze dei test nucleari americani, ha sottolineato la responsabilità di questo paese nei confronti delle vittime.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Kazem Gharib-Abadi, vice ministro per gli affari giuridici e internazionali del Ministero degli Affari Esteri, accennando all'esecuzione di 67 test nucleari americani nelle Isole Marshall e alle loro conseguenze umanitarie e ambientali nel corso dei decenni passati, ha definito questi test prova inconfutabile della responsabilità delle potenze nucleari.

Egli, pubblicando un messaggio su uno dei social network, ha detto: L'America, invece di predicare agli altri, dovrebbe rispondere dei suoi crimini, risarcire i danni delle vittime e impegnarsi alla trasparenza e al disarmo nucleare.

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