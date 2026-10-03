Gharib-Abadi: L'America, invece di predicare agli altri, dovrebbe rispondere dei suoi crimini

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Kazem Gharib-Abadi, vice ministro per gli affari giuridici e internazionali del Ministero degli Affari Esteri, accennando all'esecuzione di 67 test nucleari americani nelle Isole Marshall e alle loro conseguenze umanitarie e ambientali nel corso dei decenni passati, ha definito questi test prova inconfutabile della responsabilità delle potenze nucleari.

Egli, pubblicando un messaggio su uno dei social network, ha detto: L'America, invece di predicare agli altri, dovrebbe rispondere dei suoi crimini, risarcire i danni delle vittime e impegnarsi alla trasparenza e al disarmo nucleare.