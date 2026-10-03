Allusione di Baghai al Canada: quando la verità è sepolta, che senso ha la «riconciliazione»?

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, in un messaggio sulla rete X in occasione del 30 settembre (Giornata nazionale della verità e della riconciliazione in Canada), che ricorda la scoperta di centinaia di tombe senza nome di bambini indigeni che frequentavano il sistema educativo noto come scuole residenziali, ha scritto:

«Il destino amaro dei bambini indigeni del Canada continua a tormentare la coscienza del mondo; bambini che sono stati strappati con la forza dalle loro famiglie, a cui sono stati tolti nome, lingua e identità e che sono stati inseriti in un sistema di assimilazione forzata — un sistema in cui molti di loro sono stati brutalmente maltrattati, e molti sono morti lontano da casa e sono stati sepolti in tombe senza nome.

Il 30 settembre è stato designato in Canada come «Giornata nazionale della verità e della riconciliazione», apparentemente con l'obiettivo di onorare i sopravvissuti delle scuole residenziali indigene e le loro famiglie e commemorare le centinaia di studenti indigeni innocenti che non sono mai tornati a casa.

Tuttavia, la riconciliazione non può essere ridotta a una giornata di commemorazione o a cortesie politiche. Finché le domande serie sulle scuole residenziali rimangono senza risposta, e il funzionamento e la natura di queste scuole rimangono nella nebbia dell'incertezza, la «riconciliazione» rimarrà incompleta.

Il dolore e la sofferenza dei bambini indigeni non sono un tema di guerra culturale ma una questione legata alla verità e alla responsabilità.

Le risposte alle domande sulle tombe senza nome dei bambini indigeni richiedono la presentazione di prove, trasparenza e responsabilità, non negazione, distorsione o silenzio.

Senza dire la verità, la riconciliazione non sarà possibile; e senza responsabilità, la giustizia non sarà realizzata.»