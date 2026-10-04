Risoluzione del Partito Verde britannico: Il sionismo deve essere trattato come qualsiasi forma di razzismo

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando il media israeliano Times of Israel, il Partito Verde di Inghilterra e Galles ha approvato nel suo congresso annuale a Brighton una mozione che equipara il sionismo al razzismo.

Questa mozione, che chiede che il sionismo sia «trattato come qualsiasi altra forma di razzismo», è stata approvata con 1022 voti favorevoli contro 813 voti contrari.

In questa mozione è stipulato che il sionismo «sulla base del dominio sugli altri, concede privilegi a un gruppo etnico.»

Nel testo della mozione si legge: L'obiettivo di questa risoluzione è l'ideologia politica e la pratica del sionismo come definito, non il background religioso o etnico di coloro che potrebbero considerarsi sionisti. Il sionismo, secondo la definizione sopra, sarà trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e questa risoluzione sarà attuata dal gruppo di lavoro sulle politiche antirazziste in modo appropriato e secondo la sua procedura abituale.

Il Partito Verde chiede anche la formazione di uno Stato palestinese al posto degli occupanti sionisti «con pari diritti per tutti».