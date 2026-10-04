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Risoluzione del Partito Verde britannico: Il sionismo deve essere trattato come qualsiasi forma di razzismo

4 ottobre 2026 - 23:12
Codice notizia: 1873798
Source: ABNA24
Risoluzione del Partito Verde britannico: Il sionismo deve essere trattato come qualsiasi forma di razzismo

Il Partito Verde di Inghilterra e Galles ha approvato nel suo congresso annuale una mozione con 1022 voti favorevoli che stabilisce chiaramente che il sionismo deve essere trattato come qualsiasi altra forma di razzismo.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando il media israeliano Times of Israel, il Partito Verde di Inghilterra e Galles ha approvato nel suo congresso annuale a Brighton una mozione che equipara il sionismo al razzismo.

Questa mozione, che chiede che il sionismo sia «trattato come qualsiasi altra forma di razzismo», è stata approvata con 1022 voti favorevoli contro 813 voti contrari.

In questa mozione è stipulato che il sionismo «sulla base del dominio sugli altri, concede privilegi a un gruppo etnico.»

Nel testo della mozione si legge: L'obiettivo di questa risoluzione è l'ideologia politica e la pratica del sionismo come definito, non il background religioso o etnico di coloro che potrebbero considerarsi sionisti. Il sionismo, secondo la definizione sopra, sarà trattato come qualsiasi altra forma di razzismo e questa risoluzione sarà attuata dal gruppo di lavoro sulle politiche antirazziste in modo appropriato e secondo la sua procedura abituale.

Il Partito Verde chiede anche la formazione di uno Stato palestinese al posto degli occupanti sionisti «con pari diritti per tutti».

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