Mohsen Rezaei: La realtà è determinata dall'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, ha scritto sulla sua pagina di social network: Dopo sconfitte consecutive, il peggior presidente nella storia dell'America continua a parlare senza sosta; e ora le sue parole hanno persino superato le sue stesse fantasie.

Rezaei ha dichiarato: Puoi vincere ogni giorno nel tuo mondo fantastico; ma la realtà è determinata dall'Iran; con il suo popolo, i suoi soldati e i suoi missili.