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Mohsen Rezaei: La realtà è determinata dall'Iran

3 ottobre 2026 - 12:13
Codice notizia: 1873073
Source: ABNA24
Mohsen Rezaei: La realtà è determinata dall'Iran

Il segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale ha scritto: Dopo sconfitte consecutive, il peggior presidente nella storia dell'America continua a parlare senza sosta; e ora le sue parole hanno persino superato le sue stesse fantasie.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo della sicurezza nazionale, ha scritto sulla sua pagina di social network: Dopo sconfitte consecutive, il peggior presidente nella storia dell'America continua a parlare senza sosta; e ora le sue parole hanno persino superato le sue stesse fantasie.

Rezaei ha dichiarato: Puoi vincere ogni giorno nel tuo mondo fantastico; ma la realtà è determinata dall'Iran; con il suo popolo, i suoi soldati e i suoi missili.

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