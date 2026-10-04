Hizam al-Assad: La città di Taiz deve essere considerata liberata

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, Hizam al-Assad, membro dell'ufficio politico di Ansar Allah dello Yemen, ha dichiarato: Le forze armate yemenite non hanno tagliato la strada tra Taiz e Aden, ma l'hanno messa in sicurezza, mentre la controparte l'ha tagliata.

Ha aggiunto: La maggior parte delle brigate che hanno partecipato alla liberazione di alcune aree di Taiz provengono dalle popolazioni di questa provincia.

Hizam al-Assad ha sottolineato: La città di Taiz è ora considerata liberata, perché dopo la liberazione delle aree che la circondano, tutte le strade che vi conducono sono chiuse da ogni lato.

Ha detto: La nazione yemenita dispone di una forza deterrente che sarà utilizzata a discrezione delle forze armate e, in caso di avvio di una guerra totale da parte del nemico, gli infliggerà pesanti perdite.