Identificazione da parte della marina dell'esercito di una petroliera in infrazione in fiamme a est dello Stretto di Hormuz

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, alcune ore fa, le squadre di monitoraggio della marina dell'esercito, nell'ambito del controllo continuo dell'est dello Stretto di Hormuz, hanno scoperto e identificato una petroliera in infrazione che aveva preso fuoco nella zona vietata.

Questa petroliera in infrazione aveva anche spento i propri sistemi di tracciamento e cercava di attraversare la zona vietata nell'area a est dello Stretto di Hormuz.

La marina dell'esercito della Repubblica islamica dell'Iran ha sottolineato: la conseguenza di movimenti non coordinati sui percorsi e nelle zone vietate è la creazione di insicurezza e di numerosi pericoli per gli altri natanti.