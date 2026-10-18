Kusari: Non bisogna prestare un'attenzione eccessiva alle parole di Trump

Secondo quanto riportato dal corrispondente di ABNA, Esmail Kusari, membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Consiglio consultivo islamico, sabato sera a margine della cerimonia del primo anniversario della morte del Sardar Alireza Afshar intitolata "In lutto per il vecchio amico", tenutasi nella moschea Nur di Teheran, in reazione alle recenti dichiarazioni di Donald Trump ha dichiarato: "Trump è un giocatore d'azzardo che ogni momento fa un'affermazione e le sue dichiarazioni non hanno alcun fondamento; pertanto, non bisogna prestare un'attenzione eccessiva a queste parole."

Riferendosi a quelli che ha definito i fallimenti dell'America nel confronto con il nostro paese, ha aggiunto: "Trump ha ricevuto tanti schiaffi che ora non sa quale misura adottare ed è caduto nella confusione."