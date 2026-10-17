Khatami: La previsione di un funzionario americano sul collasso dell'economia iraniana non si è avverata

L'imam ad interim della preghiera del venerdì di Teheran, nel terzo punto del secondo sermone, riferendosi alle dichiarazioni dei funzionari americani contro la nazione iraniana nei giorni scorsi, ha detto: «In questi giorni, come sempre, insulti da parte degli statisti cosiddetti americani sono stati rivolti alla nazione iraniana.»

Ha aggiunto: «In primo luogo, hanno messo in dubbio la gloriosa storia dell'Iran; mentre la storia dell'Iran, in particolare da quando si è unita all'Islam, è gloriosa. Per conoscere i servizi reciproci dell'Islam e dell'Iran si può consultare il libro del martire Motahhari su questo tema.»

Khatami ha poi fatto riferimento alle dichiarazioni del segretario di Stato americano sul collasso dell'economia iraniana e ha detto: «Il segretario di Stato americano aveva detto che entro due settimane l'economia iraniana sarebbe crollata. La settimana scorsa queste due settimane sono terminate, ma l'economia iraniana è diventata più dinamica.»

Ha aggiunto: «Non sono solo le nostre parole; il capo dell'Organizzazione mondiale dell'economia dice anche che l'Iran nell'ultimo mese è riuscito a controllare la situazione e che il prossimo anno sarà, dal punto di vista economico, un anno brillante per la nazione iraniana. Ciò è avvenuto, secondo lui, contrariamente alla previsione del segretario di Stato americano.»

L'imam ad interim della preghiera del venerdì di Teheran ha poi fatto riferimento alla situazione politica di Donald Trump e ha detto: «In questi giorni Trump è impegnato nella campagna elettorale del suo partito, e le elezioni sono vicine. Ovunque sia andato, ha incontrato le proteste della gente; in uno dei suoi discorsi, il suo intervento è stato interrotto cinque volte.»

Khatami ha considerato questo evento un segno di protesta contro il presidente americano e ha detto: «Anche all'interno dell'America gli si oppongono, e il suo livello di popolarità è sceso sotto il 40 per cento.»