Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il giornale britannico Guardian ha riferito che i governi europei non hanno praticamente fatto nulla per fermare il genocidio a Gaza. Non hanno né fermato la vendita di armi al regime sionista né imposto restrizioni commerciali nei confronti di questo regime.

Secondo questo rapporto, il fallimento dell'Europa nel chiedere conto al gabinetto del regime sionista ha compromesso la credibilità e l'influenza di questi paesi a livello globale. L'Unione europea ha sanzionato la Russia a causa della guerra in Ucraina ma mantiene ancora relazioni normali con il regime sionista.

In questo rapporto si legge: «Questa tendenza indica l'esistenza di doppi standard nei paesi europei e un falso impegno per i diritti umani. La violenza della polizia in questi paesi contro i sostenitori della Palestina è diventata una cosa normale. Mentre essi esercitano solo il diritto alla libertà di espressione. La questione palestinese dopo 3 anni è diventata un vero test per misurare la democrazia degli europei.»