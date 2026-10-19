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Un ex funzionario israeliano: Netanyahu cerca di deviare l'opinione pubblica

19 ottobre 2026 - 10:38
Codice notizia: 1879988
Source: ABNA24
Un ex funzionario israeliano: Netanyahu cerca di deviare l'opinione pubblica

L'ex capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista e rivale elettorale di Netanyahu ha criticato la pubblicazione da parte sua di un documento sulla sicurezza.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Al-Jazeera, Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista, ha sottolineato che il documento sulla sicurezza presentato da Netanyahu non è altro che pagine vuote piene di slogan e indica il vuoto strategico creato da Netanyahu.

Ha detto: Netanyahu ha fallito nel raggiungimento degli obiettivi della guerra, ovvero distruggere la capacità militare e di governo di Hamas e Jihad, deterrenza contro Hezbollah e protezione della stabilità della Cisgiordania e dell'unità interna. La pubblicazione di questo documento, e per di più pochi giorni prima delle elezioni, è un tentativo di deviare l'opinione pubblica dai fallimenti del gabinetto Netanyahu.

Eisenkot ha aggiunto: questo è il metodo di Netanyahu; giocare con gli altri, creare paura e deviare l'opinione pubblica con menzogne successive e razzismo. Hamas ha ancora le sue forze armate nella Striscia di Gaza, Hezbollah ricostruisce la sua capacità e Netanyahu non permette che venga formata una commissione d'inchiesta sui fallimenti del 7 ottobre.

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