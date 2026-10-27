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Eisenkot: Netanyahu sa che l'Iran non ha mai avuto armi nucleari

27 ottobre 2026 - 10:54
Codice notizia: 1883135
Source: ABNA24
Eisenkot: Netanyahu sa che l'Iran non ha mai avuto armi nucleari

Il principale rivale elettorale del primo ministro del regime sionista, definendolo vittima di illusioni, ha sottolineato che Netanyahu sa che l'Iran non ha mai posseduto armi nucleari.

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna citando il sito di notizie Al-Qastal, «Gadi Eisenkot», principale rivale di Benjamin Netanyahu alle elezioni della Knesset del regime sionista, ha detto: Netanyahu è una persona che vive in un mondo di illusioni.

Eisenkot, che in precedenza era capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista, ha poi aggiunto: Netanyahu sa che l'Iran non ha mai posseduto armi nucleari.

«Gadi Eisenkot» come presidente del partito «Yashar» aveva già sottolineato che Netanyahu non è più degno di ricoprire la carica di primo ministro di Israele e che il suo piano economico per affrontare eventuali sanzioni internazionali contro Tel Aviv minaccia la sicurezza di questo regime.

Ha aggiunto: Le recenti dichiarazioni di Netanyahu hanno dimostrato che il suo legame con il mondo reale è reciso ed è entrato nel mondo delle illusioni, poiché ha sostenuto che Israele può separarsi completamente dal sistema finanziario globale. Questa è la follia di un uomo che non è più degno di essere primo ministro.

Queste dichiarazioni di Eisenkot arrivano mentre lui e la sua coalizione elettorale sono in vantaggio su Netanyahu come capo del partito al governo Likud nei sondaggi.

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