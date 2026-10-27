Eisenkot: Netanyahu sa che l'Iran non ha mai avuto armi nucleari

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna citando il sito di notizie Al-Qastal, «Gadi Eisenkot», principale rivale di Benjamin Netanyahu alle elezioni della Knesset del regime sionista, ha detto: Netanyahu è una persona che vive in un mondo di illusioni.

Eisenkot, che in precedenza era capo di stato maggiore dell'esercito del regime sionista, ha poi aggiunto: Netanyahu sa che l'Iran non ha mai posseduto armi nucleari.

«Gadi Eisenkot» come presidente del partito «Yashar» aveva già sottolineato che Netanyahu non è più degno di ricoprire la carica di primo ministro di Israele e che il suo piano economico per affrontare eventuali sanzioni internazionali contro Tel Aviv minaccia la sicurezza di questo regime.

Ha aggiunto: Le recenti dichiarazioni di Netanyahu hanno dimostrato che il suo legame con il mondo reale è reciso ed è entrato nel mondo delle illusioni, poiché ha sostenuto che Israele può separarsi completamente dal sistema finanziario globale. Questa è la follia di un uomo che non è più degno di essere primo ministro.

Queste dichiarazioni di Eisenkot arrivano mentre lui e la sua coalizione elettorale sono in vantaggio su Netanyahu come capo del partito al governo Likud nei sondaggi.