Senatore americano: il razzismo di Trump è odioso

Secondo il servizio dell'agenzia di stampa Abna citando Associated Press, Bernie Sanders, senatore americano di primo piano, ha condannato la propaganda contro i musulmani che recentemente ha preso di mira Abdulrahman al-Sayed, candidato democratico al Senato dello stato del Michigan.

Sanders durante un raduno nello stato del Michigan intitolato "Studenti contro i miliardari" ha definito questa propaganda un riflesso di un razzismo incredibile e odioso veicolato da Donald Trump e dal Partito Repubblicano.

Ha precisato: i miliardari riempiono i media di propaganda razzista e islamofoba perché non hanno nulla da dire sui problemi importanti che i lavoratori affrontano.

La competizione tra Abdulrahman al-Sayed e Mike Rogers, candidato repubblicano, fa parte della gara per determinare il partito che dopo le elezioni di metà mandato del Congresso all'inizio del prossimo mese otterrà il controllo del Senato. In precedenza erano state sollevate molte critiche riguardo alla descrizione di Abdulrahman al-Sayed come jihadista da parte del presidente americano Donald Trump.