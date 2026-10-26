Un alto funzionario iraniano: Non negoziamo sul programma nucleare

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna citando Al-Arabi Al-Jadid, un alto funzionario iraniano in un'intervista all'agenzia di stampa Reuters ha sottolineato che l'Iran non negozierà sul proprio programma nucleare prima che l'America risponda alle sue richieste.

Questo alto funzionario iraniano ha inoltre precisato che la riunione di Teheran con la presenza dei paesi membri del patto della Mecca non discuterà del programma nucleare iraniano.

La riunione quadrilaterale di Teheran è iniziata questa sera lunedì su proposta del Pakistan e con l'assistenza e l'accompagnamento della Repubblica Islamica dell'Iran.

Il maggior generale Mohsen Rezaei, segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale del nostro paese, presiede questa riunione, e Asim Munir, comandante dell'esercito pakistano, Khalid bin Salman, ministro della Difesa dell'Arabia Saudita, e Ibrahim Kalin, capo del servizio di intelligence turco, sono i rappresentanti di questi tre paesi.

La sicurezza regionale, le conseguenze dell'aggressione militare, la continuazione delle aggressioni e l'aiuto al popolo oppresso di Palestina e Libano sono tra i temi di discussione di questa riunione.