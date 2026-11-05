Haaretz: Israele è diventato un marchio odiato nel mondo

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il giornale in lingua ebraica «Haaretz» nel suo editoriale di oggi ha scritto che il regime sionista sotto il governo di Benjamin Netanyahu sta diventando un «marchio tossico» da cui bisogna allontanarsi e prendere le distanze.

Questo giornale ha ulteriormente scritto: gli eventi di ieri hanno mostrato due esempi preoccupanti di questa situazione. In primo luogo, le dichiarazioni del presidente americano Trump secondo cui gli Stati Uniti d'America alla fine dell'anno civile in corso porranno fine al pagamento di aiuti alla sicurezza di 3,8 miliardi di dollari al regime sionista.

Inoltre questo giornale sottolinea che l'annuncio della sospensione degli aiuti alla sicurezza a Israele, anche se preso con calcoli politici o se è una ridicola manovra propagandistica, indica che il grado di trasformazione di Tel Aviv in un regime odiato e tossico agli occhi dell'opinione pubblica americana è molto alto.

Haaretz aggiunge che il secondo caso riguarda l'Europa, dove probabilmente sono state aggiunte clausole alle regole di adesione al programma europeo «Horizon» (il più grande programma mondiale di concessione di finanziamenti per la ricerca di cui Israele beneficia da decenni) che mettono in pericolo la partecipazione di questo regime.

In questa clausola è stabilito che qualsiasi paese terzo che chiede di partecipare a questo programma deve rispettare i diritti umani, il suo comportamento non deve essere contrario alla convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio e deve impegnarsi a promuovere l'uguaglianza e l'equità.

Questo giornale ha ulteriormente scritto: «Non è un caso che Trump il giorno delle elezioni di metà mandato in America abbia annunciato la sospensione degli aiuti. Sa bene che Israele nell'opinione pubblica americana, anche tra i repubblicani, è gravemente danneggiato e prendere le distanze dalla concessione di aiuti a Israele può essere politicamente a suo vantaggio.»

Haaretz aggiunge che Israele non può permettersi di mantenere Netanyahu alla carica di primo ministro. Poiché continuerà ad approfondire l'isolamento di Israele. I leader del campo del cambiamento devono impiegare tutti i loro sforzi per formare un gabinetto che si ponga su un percorso diverso e cambi il processo attuale nel regime sionista.