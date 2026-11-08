La più recente affermazione infondata dell'entità terroristica CENTCOM sul blocco navale dell'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia Abna, il Comando centrale dell'esercito americano (CENTCOM) ha affermato che l'operazione di blocco navale contro l'Iran continua.

Questo comando ha affermato che, dalla ripresa del blocco navale contro l'Iran, ha cambiato la rotta di 147 navi commerciali e messo fuori servizio cinque navi.

Questo organo militare ha annunciato: Le forze americane sabato hanno fermato una nave commerciale nel Golfo di Oman.

Il CENTCOM ha affermato di aver messo fuori servizio questa nave commerciale dopo che aveva ignorato i loro avvertimenti.

In conclusione, questo comando ha raccomandato ai marinai che transitano vicino alle coste iraniane o alle sue acque circostanti di prestare attenzione agli avvertimenti di questo comando e di seguirli.