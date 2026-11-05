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Forti divergenze tra i funzionari dell'amministrazione Trump sull'interazione con l'Iran

5 novembre 2026 - 10:30
Codice notizia: 1886849
Source: ABNA24
Forti divergenze tra i funzionari dell'amministrazione Trump sull'interazione con l'Iran

Un media americano ha annunciato che i funzionari della Casa Bianca hanno forti divergenze su come interagire con l'Iran.

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'emittente Al-Jazeera, il giornale Wall Street Journal, citando fonti che ha definito informate, ha riferito che un certo numero di funzionari dell'amministrazione di Trump, presidente dell'America, lo spingono verso nuovi attacchi militari contro l'Iran.

Secondo il rapporto di questo media, al contrario, alcuni altri funzionari dell'amministrazione americana ritengono che Trump debba porre fine alle operazioni militari contro l'Iran.

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