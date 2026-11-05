Forti divergenze tra i funzionari dell'amministrazione Trump sull'interazione con l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'emittente Al-Jazeera, il giornale Wall Street Journal, citando fonti che ha definito informate, ha riferito che un certo numero di funzionari dell'amministrazione di Trump, presidente dell'America, lo spingono verso nuovi attacchi militari contro l'Iran.
Secondo il rapporto di questo media, al contrario, alcuni altri funzionari dell'amministrazione americana ritengono che Trump debba porre fine alle operazioni militari contro l'Iran.
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