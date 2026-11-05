La sconfitta dei repubblicani, scossa successiva all'attacco all'Iran; Trump diventerà più debole

Alaeddin Boroujerdi, membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del Consiglio consultivo islamico, in un'intervista, riferendosi alla sconfitta dei repubblicani alle elezioni americane, ha considerato questo evento degno di congratulazioni per la nazione iraniana e ha sottolineato: Trump meritava questa sconfitta, e senza dubbio, questo evento è una delle scosse successive all'attacco al nostro paese e comporterà ulteriori conseguenze.

Boroujerdi, dichiarando che la guerra è stata imposta alla nazione iraniana, ha affermato: il nostro caro Imam è stato martirizzato, i bambini innocenti di Minab, la gente del Larestan e in vari luoghi dell'Iran islamico sono stati martirizzati; pertanto il cuore della nazione iraniana si è davvero rinfrescato con questa sconfitta, e la gente si è rallegrata di questo evento.

Sottolineando che, naturalmente, non si deve stabilire una differenza essenziale tra i democratici e i repubblicani americani, ha aggiunto: noi consideriamo i democratici e i repubblicani come due facce della stessa medaglia. L'America è nota per le sue caratteristiche arroganti e per la storia di crimini commessi contro l'umanità, e questa essenza non cambierà con il cambio del partito al potere.

Il membro della commissione per la sicurezza nazionale e la politica estera del parlamento, riferendosi alla storia dei crimini dell'America nel mondo, ha precisato: l'America è l'unico paese ad aver usato la bomba atomica e ad aver massacrato centinaia di migliaia di innocenti a Hiroshima e Nagasaki. L'America ha anche commesso numerosi crimini in vari paesi del mondo che non è più necessario ripetere.

Boroujerdi ha osservato: pertanto si deve distinguere tra due questioni; la sconfitta di Trump alle elezioni è una questione per cui si deve congratulare con la grande nazione iraniana, poiché meritava una tale sconfitta e la gente si è rallegrata di questo evento, ma l'essenza dei repubblicani e dei democratici dal nostro punto di vista non ha una differenza fondamentale tra loro.