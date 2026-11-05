Sardar Qaani: Il Fronte della Resistenza darà una risposta decisiva al gioco d'azzardo dell'America

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il generale di brigata Ismail Qaani, comandante della Forza Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, mentre metteva in guardia sugli errori di calcolo dell'America, ha sottolineato l'unità del fronte della Resistenza in vari ambiti e ha affermato: "I leader americani imprudenti, per non commettere un grossolano errore di calcolo, devono sapere che oggi tutta la Resistenza è un unico fronte con unità dei teatri. Pertanto, non calcolate la profondità del fronte solo dalla portata delle armi, aggiungete anche la profondità della Resistenza, altrimenti sarà una guerra con le armi a Hormuz e la liberazione di Bab el-Mandeb da parte della Resistenza."

Sottolineando il ruolo di Netanyahu nell'inizio della guerra dell'America contro l'Iran e le sue conseguenze nello Stretto di Hormuz e a Bab el-Mandeb, ha affermato: "Il presidente narcisista dell'America, fidandosi delle parole ingannevoli di Netanyahu, ha iniziato il gioco d'azzardo della guerra con l'Iran, e il risultato è stato la vendita del prestigio di 250 anni dell'America e la perdita dello Stretto di Hormuz. Con l'ostinazione a Hormuz, il fronte della Resistenza ha intelligentemente imposto all'America la perdita dello Stretto di Bab el-Mandeb, e dopo il messaggio del Leader Supremo, se l'America continuerà il suo comportamento da giocatore d'azzardo nella guerra, il solido fronte della Resistenza con calcoli intelligenti sia in superficie che in profondità sarà in grado di infliggere colpi fondamentali all'America."