Al-Mashat: il «Corno del diavolo» prende di mira case e mercati come i sionisti

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Mahdi Al-Mashat, presidente del Consiglio politico supremo dello Yemen, ha dichiarato: ci impegniamo davanti a tutti i martiri del nostro popolo a vendicare l'assassino di bambini e donne, il «Corno del diavolo» (Arabia Saudita).

Ha aggiunto: puniremo il «Corno del diavolo» per i suoi crimini contro il popolo yemenita.

Ha detto: il «Corno del diavolo» prende di mira mercati e case di abitazione, come fanno i sionisti.

Questo mentre il portavoce della sanità dello Yemen ha annunciato: nel crimine del nemico saudita contro le zone residenziali nel villaggio di Al-Shariya nella città di Bani Hushaysh a Sanaa, 25 persone sono state martirizzate e altre 30 ferite.