Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Ismail Baqaei, in reazione alle dichiarazioni del ministro degli Esteri tedesco che giustificano l'aggressione militare dell'America e del regime sionista contro l'Iran, ha scritto sulla sua pagina personale:

« Un tempo il cancelliere Merz aveva annunciato con entusiasmo che Israele, attaccando l'Iran, « faceva il nostro sporco lavoro ». Ma solo pochi mesi dopo, lo stesso cancelliere si lamenta del costo di 100 miliardi di euro di questa guerra per l'economia europea! Ora il suo ministro degli Esteri si è messo a giustificare l'aggressione militare contro l'Iran. È caduto in una tale indifferenza e decadenza morale che non presta attenzione né ai costi umani e ai crimini commessi, né comprende i danni economici di ciò per il proprio paese e per l'Europa. Il proverbio tedesco consiglia: « L'uomo deve imparare dalle perdite. » Ma « Hans lo spensierato » non è uno che impara le lezioni. »