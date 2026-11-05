Il Leader della Rivoluzione: Il minimo arretramento renderà il nemico arrogante più selvaggio

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Mehr, il Leader Supremo della Rivoluzione Islamica, in un messaggio in occasione della Giornata nazionale della lotta contro l'arroganza globale, ha definito questo giorno simbolo dello « schieramento del fronte della verità di fronte al fronte della menzogna » e ha sottolineato il « chiarimento del dovere della nazione iraniana nei confronti dell'America criminale ».

L'ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, rileggendo « decenni di aperta ostilità dell'America verso il popolo iraniano in diverse fasi », ha fatto riferimento alla « permanenza e quotidianità dei giorni di resistenza e lotta del popolo iraniano contro il grande Satana » e ha precisato: il nemico, in ogni fase, si è scontrato con il muro solido della realtà sul campo e con le rocce salde della volontà della nazione iraniana coraggiosa.

Il Leader Supremo ha inoltre considerato l'unica via per raggiungere il punto di deterrenza assoluta la continuazione della strategia dell'« Iran il più forte possibile » nel percorso del progresso globale, e ha ancora una volta sottolineato la necessità della continuazione del sostegno reciproco tra « la nazione » e « i responsabili ».