Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Ahd, l'ayatollah Sheikh Isa Qassem, leader degli sciiti del Bahrein, che insieme ad altri eminenti studiosi di questo paese è stato condannato all'ergastolo dal regime Al Khalifa, ha reagito a questa sentenza ingiusta.

Sheikh Isa Qassem, in un discorso a questo proposito, ha detto: l'imprigionamento degli studiosi rende dinamica la via del jihad per l'Islam, la libertà, la dignità e la piena realizzazione dei diritti. Il Bahrein e il suo popolo credente non vogliono un governo basato sulla forza il cui scopo sia umiliare il paese e il suo popolo.

Ha sottolineato: il popolo del Bahrein continuerà gli sforzi per ottenere i propri diritti. Non recederemo dall'Islam, dalla libertà e dalla nostra dignità. Il governo vuole imprigionare i libertari, gli studiosi e gli studenti di scienze religiose del Bahrein e seppellire la voce della dignità, dell'onore e della libertà.

Il leader degli sciiti del Bahrein ha precisato: è impossibile che il popolo credente del Bahrein, nonostante tutte le difficoltà, non affronti la politica di schiavitù e di emarginazione e non taccia di fronte alla confisca dei propri diritti, o non smetta di rivendicarli e non si accontenti di meno dei propri diritti.

Sheikh Isa Qassem ha osservato che il popolo del Bahrein ha ribadito la propria determinazione a continuare gli sforzi per ottenere i propri diritti nonostante tutte le difficoltà e i problemi.

Ha anche detto: la nostra vita è legata all'Islam, alla libertà e alla dignità, e non trascureremo nessuno di questi aspetti. Nei periodi di conflitto vincono coloro che si sforzano di ottenere il compiacimento di Dio, non coloro che opprimono i Suoi servi e diffondono la corruzione tra le Sue creature.