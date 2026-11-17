Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, l'ufficio stampa del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica, in un comunicato, ha annunciato il proseguimento del fallimento delle apparecchiature avanzate del CENTCOM di fronte alla guerra elettronica dei Guardiani della Rivoluzione.

Il testo di questo comunicato è il seguente:

Pochi minuti fa, nel quadro del proseguimento delle operazioni riuscite dei combattenti del Corpo dei Guardiani della Rivoluzione Islamica contro le apparecchiature dell'esercito americano, un altro drone MQM-170 di quel paese, durante un'operazione precisa e riuscita di guerra elettronica condotta dagli specialisti della forza aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione, è stato preso sotto controllo nel cielo a sud di Qeshm e fatto atterrare al suolo completamente intatto.

Con la cattura di questo uccello, il numero di droni MQM-170 catturati ha raggiunto 9 unità. Il proseguimento della distruzione e della cattura di apparecchiature americane avanzate dimostra che le statistiche delle perdite del CENTCOM sono aumentate a tal punto che, a quanto pare, anche il loro conteggio è sfuggito ai comandanti di questo stato maggiore.

I giovani ufficiali d'élite della forza aerospaziale dei Guardiani della Rivoluzione, facendo affidamento sulla conoscenza locale e sull'iniziativa nel campo della guerra elettronica, hanno ancora una volta dimostrato che la superiorità tecnologica vantata dall'America non è una garanzia di invulnerabilità per le apparecchiature militari di quel paese.

Il cielo dell'Iran non sarà un terreno di prove ed errori per gli aggressori, e gli americani devono sapere che qualsiasi azione ostile incontrerà una risposta ferma dei difensori del paese.