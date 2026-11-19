Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il Ministero degli Affari Esteri del nostro paese ha sottolineato in una dichiarazione: l'uso da parte dell'America del territorio dei paesi della regione è un caso di aggressione e rende l'Iran pienamente autorizzato e avente diritto alla difesa.

In questa dichiarazione si legge:

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran condanna fermamente le azioni aggressive dell'esercito terrorista americano contro punti del nostro territorio sulla costa meridionale negli ultimi giorni. In risposta a queste azioni aggressive, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran, nel quadro del diritto inerente alla legittima difesa e al fine di preservare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale del paese, hanno portato i loro colpi difensivi e devastanti contro i sistemi di difesa aerea Patriot e le piattaforme di lancio di droni e missili dell'esercito americano su due delle loro basi nella regione, che erano l'origine e il supporto delle operazioni aggressive contro la Repubblica Islamica dell'Iran.