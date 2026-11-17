Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Reuters, i risultati del sondaggio di questa agenzia insieme a Ipsos mostrano che il tasso di popolarità di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, resta ancora intorno al 32 per cento e vicino al suo livello più basso durante la sua presidenza.

La popolarità di Trump nel sondaggio di metà novembre aveva raggiunto il 31 per cento, che è il livello più basso di sostegno nei suoi confronti durante la sua presidenza.

La popolarità di Trump è crollata drasticamente nel 2026, poiché la guerra di aggressione americana contro l'Iran ha notevolmente aumentato il prezzo del carburante e danneggiato la situazione finanziaria degli americani. Questa crisi economica ha portato i repubblicani a perdere il controllo del Congresso nelle elezioni di metà mandato del 3 novembre.

Secondo i risultati di questo sondaggio, solo il 31 per cento degli americani sostiene la guerra contro l'Iran.

Inoltre, il numero di coloro che hanno un'opinione negativa di Chuck Schumer, il leader dei democratici al Senato, è maggiore del numero di coloro che hanno un'opinione positiva.

Circa il 34 per cento degli intervistati che si sono identificati come democratici avevano una visione positiva di Schumer, ma quasi il 43 per cento aveva una visione negativa e il 22 per cento ha detto di non aver mai sentito il suo nome.

Al contrario, Hakeem Jeffries, il leader dei democratici alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, riceve un'accoglienza maggiore tra i suoi compagni di partito.

Nel frattempo, Chris Van Hollen, senatore democratico dello Stato del Maryland, è diventato il principale rivale di Schumer per la leadership dei democratici al Senato.