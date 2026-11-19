Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, fonti palestinesi hanno riferito dell'assalto di 115 coloni sionisti alla moschea Al-Aqsa dal lato di Bab al-Maghriba, delle loro azioni provocatorie e dello svolgimento di cerimonie talmudiche all'ombra di misure severe da parte della polizia del nemico sionista.

Queste fonti hanno menzionato le severe restrizioni imposte dai militari di occupazione nei dintorni della moschea Al-Aqsa e nella parte antica di Gerusalemme occupata, tra cui l'installazione di barriere di ferro agli ingressi di questo luogo sacro e l'impedimento dell'ingresso dei fedeli palestinesi.

Contemporaneamente, il governatore di Gerusalemme occupata ha riferito di movimenti di gruppi chiamati "Heikal".

Ciò avviene mentre i sionisti cercano un assalto massiccio durante la festa chiamata Hanukkah ebraica nel periodo tra il quattro e il dodici dicembre prossimo.