Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mehr, Gholamhossein Darzi, ambasciatore e incaricato d'affari della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite, ha pronunciato un discorso prima del voto sul progetto di risoluzione intitolato "Situazione dei diritti umani nella Repubblica Islamica dell'Iran".

Ha dichiarato: la Repubblica Islamica dell'Iran nell'ultimo anno ha affrontato una campagna coordinata che comprende attacchi militari, tentativi di provocare disordini interni e di confiscarli per obiettivi specifici, l'applicazione di misure coercitive unilaterali e l'intensificazione delle pressioni economiche.

I funzionari americani stessi hanno riconosciuto gli sforzi per creare condizioni di instabilità e perseguire l'obiettivo di rovesciare il sistema politico iraniano. Le proteste economiche pacifiche sono state sfruttate con un'evidente ingerenza di elementi stranieri e sono state portate alla violenza. Per tutto questo tempo, le principali minacce esterne al diritto alla vita e alla sicurezza del popolo iraniano sono originate dall'esterno dei confini del paese.

Questo progetto di risoluzione ignora completamente tutte queste minacce; ignora la morte di studenti iraniani e altri civili; ignora gli effetti delle sanzioni unilaterali! Invece, ripete semplicemente affermazioni non confermate avanzate da meccanismi creati senza il consenso dello Stato interessato.