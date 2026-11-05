Berlino: Il risultato delle elezioni legislative è legato alla posizione ostile dell'America contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita l'agenzia di stampa Al-Arabiya, il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadful oggi mercoledì ha espresso la speranza che la vittoria «molto decisiva» dei democratici alle elezioni di metà mandato in America possa portare alla presentazione di nuove iniziative per porre fine ai conflitti in Medio Oriente (Asia occidentale) e in Ucraina.
Il ministro degli Esteri tedesco, un giorno dopo che gli elettori americani hanno inflitto una sconfitta storica ai repubblicani sostenitori di Donald Trump, ha dichiarato: Il Partito Democratico, detenendo la maggioranza in entrambe le camere del Congresso, probabilmente cercherà di cambiare il corso politico negli Stati Uniti.
Ha inoltre aggiunto che con una stretta cooperazione tra Stati Uniti ed Europa, «potrebbe essere offerta una nuova opportunità per avviare una nuova iniziativa» per risolvere i conflitti.
Questo ministro ha anche notato che sembra che i dazi imposti da Trump così come le azioni ostili dell'America contro l'Iran, insieme all'aumento del costo della vita, abbiano svolto un ruolo nel determinare il risultato delle elezioni in corso.
Wadful ha detto: il patriottismo significa difendere questa corrente moderata contro i nemici della democrazia; cioè contro coloro che sostengono l'autoritarismo e la dittatura.
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