Marina dei Guardiani della Rivoluzione: Non prestare attenzione alle fantasie del comandante del CENTCOM

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Mehr, l'ufficio relazioni pubbliche della Marina dell'IRGC ha annunciato in un comunicato l'esplosione e l'incendio di due petroliere nello Stretto di Hormuz.

Il testo di questo comunicato è il seguente:

Pochi istanti fa, due petroliere in violazione – una nella zona orientale dello Stretto di Hormuz e l'altra nello Stretto di Hormuz – che intendevano percorrere una rotta non autorizzata, dopo aver urtato una mina sono avvolte da un incendio molto violento e stanno bruciando.

Queste due petroliere, che con molteplici violazioni e spegnendo i propri sistemi di navigazione e di localizzazione, tentavano di percorrere la rotta non autorizzata dello Stretto di Hormuz, dopo aver urtato una mina sono esplose e stanno bruciando.

La Marina dell'IRGC avverte: come è stato annunciato in precedenza, qualsiasi nave o imbarcazione che collabori con l'esercito americano aggressore e saccheggiatore, violi le regole iraniane dello Stretto di Hormuz ed entri nella zona non autorizzata, urterà sicuramente una mina, quindi non prestate attenzione alle fantasie del comandante del CENTCOM.