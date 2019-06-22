Turchia contro l'Ue; una nuova nave per la perforazione al largo di Cipro

(ABNA24.com) La Turchia ha lanciato una seconda nave di perforazione che si punta per gas off confinanti Cipro costa orientale, nonostante la decisione dell'Unione Europea



Ankara- La Turchia invia una nuova nave da perforazione nel Mediterraneo orientale per compiere attività di esplorazione al largo di Cipro nella cosiddetta Zona economica esclusiva (Zee), in cerca di idrocarburi. La mossa di Ankara è destinata ad alimentare lo scontro già in atto con Nicosia che, con il sostegno dell'Unione Europea, la accusa di compiere «perforazioni illegali» nella zona economica esclusiva.



La Yavuz, lunga 229 metri, è attraccata al porto di Dilovasi a sud di Istanbul, dove si è svolta una cerimonia in cui ha partecipato anche Receb Teyyeb Erdogan, presidente della Turchia.



E' la sempiterna contesa tra la Repubblica Cipriota del Sud e quella del Nord di sfera turca, le cui partite rischiano sempre di innescare delle micce nel difficile scacchiere del Mediterraneo dell’Est. In quel tratto di mare è già presente poi la nave turca da perforazione Fatih che ha iniziato a perforare un pozzo di 5.500 metri nel Mar Mediterraneo già lo scorso venerdì 3 maggio.





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