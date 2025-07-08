Non abbiamo cercato, non cerchiamo e non cercheremo armi nucleari / Il ritorno ai negoziati richiede una condizione: la fiducia nel processo di dialog

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il Dr. Masoud Pezeshkian, in un'intervista con il giornalista americano Tucker Carlson, ha spiegato le posizioni del nostro paese riguardo alla cooperazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, la recente guerra con il regime sionista e le condizioni dell'Iran per una possibile ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti.

Il testo completo dell'intervista è il seguente:

Intervistatore: Grazie, signor Presidente. Sembra che ci sia una pausa nel conflitto tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America; secondo lei, come finirà questa situazione e come vorrebbe che finisse questo conflitto?

Dr. Pezeshkian: Non siamo stati gli iniziatori della guerra e non vogliamo che la guerra continui. Dal giorno in cui ho assunto la responsabilità, il mio motto è stato creare unità all'interno e stabilire pace e tranquillità con i vicini e con il mondo.

Intervistatore: Lei parla di pace, signor Presidente. D'altra parte, il Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, ritiene che il recente attacco del governo americano alle installazioni nucleari iraniane sia derivato dalla convinzione che la Repubblica Islamica dell'Iran non sia disposta a rinunciare al suo programma nucleare. Secondo il signor Trump, il raggiungimento della pace non sarà possibile a meno che l'Iran non rinunci alla prosecuzione di questo programma. È disposto a rinunciare al programma nucleare della Repubblica Islamica dell'Iran sulla strada della pace?

Dr. Pezeshkian: La realtà è che Netanyahu dal 1992 ha instillato la mentalità che l'Iran sia alla ricerca di armi nucleari, e ogni presidente che è salito al potere in America ha rafforzato questa idea nella sua mente. Ha cercato di inculcare questa menzogna ai presidenti americani, che l'Iran sia alla ricerca di armi nucleari. Noi non abbiamo mai cercato, non cerchiamo e non cercheremo armi nucleari. Questo è un ordine e una fatwa emessa dalla Guida Suprema ed è stata verificata nella nostra piena collaborazione con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma purtroppo, a causa del loro comportamento, questo processo è stato interrotto.

Intervistatore: Questo significa che lei conferma che i rapporti che indicano l'interruzione della cooperazione della Repubblica Islamica dell'Iran con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica sono corretti? In tali circostanze, non c'è più modo di conoscere la quantità di uranio presente, la percentuale e il livello di arricchimento, e praticamente la comunità internazionale non sa quali azioni l'Iran stia intraprendendo nell'ambito del suo programma nucleare. Secondo lei, come si può svolgere d'ora in poi il processo di verifica del programma nucleare iraniano? Ed è possibile che altri paesi possano partecipare a questo processo?

Dr. Pezeshkian: Signor Carlson! Eravamo al tavolo dei negoziati. Stavamo dialogando e il Presidente americano ci aveva invitato a creare la pace. In quella sessione ci dissero che, finché non avremmo dato il permesso, Israele non avrebbe attaccato. Ma alla sesta sessione, mentre eravamo ancora in trattative, hanno praticamente bombardato il tavolo negoziale e distrutto la diplomazia. Tuttavia, per quanto riguarda la supervisione, siamo senza dubbio pronti a rientrare in dialogo e a verificare. Non siamo mai fuggiti dalla verifica e siamo pronti a ulteriori ispezioni, ma purtroppo, in seguito all'attacco americano alle nostre installazioni nucleari, molte attrezzature e siti sono stati distrutti e l'accesso ad essi non è facilmente possibile. Dobbiamo aspettare per vedere se sarà possibile un nuovo accesso.

Intervistatore: Ci sono state segnalazioni secondo cui il suo governo ritiene che l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica abbia spiato le strutture nucleari iraniane e abbia fornito informazioni riservate al regime sionista. Condivide questa visione? E se sì, ha delle prove al riguardo che vorrebbe presentare al mondo?

Dr. Pezeshkian: Per quanto riguarda la fiducia nell'Agenzia, a causa delle azioni che il regime sionista ha compiuto abusando delle informazioni delle ispezioni, sono sorte delle perplessità. Tuttavia, siamo sempre stati pronti a collaborare e abbiamo permesso all'Agenzia di visitare tutti i centri sotto la sua supervisione. La sfiducia si è intensificata quando il recente rapporto dell'Agenzia ha fornito al regime sionista la scusa per attaccare i nostri centri nucleari senza alcuna autorizzazione. Purtroppo, l'Agenzia non ha nemmeno condannato l'attacco a centri che erano sotto la sua stessa supervisione e che noi avevamo accettato secondo il NPT. Questo problema è inaccettabile dal punto di vista del diritto internazionale e ha causato sfiducia tra il nostro popolo e i legislatori nei confronti dell'Agenzia.

Intervistatore: Lei ha accennato che la Repubblica Islamica dell'Iran ha sempre evitato la guerra e ha cercato di utilizzare la via diplomatica per risolvere le controversie con gli Stati Uniti d'America, ma improvvisamente questo processo è stato interrotto da un incidente. Ora vorrei chiederle, è pronto a intraprendere un nuovo inizio nel percorso diplomatico? In altre parole, è possibile un "riavvio" dei negoziati? E se sì, dal suo punto di vista, quale forma e su quale base dovrebbe essere raggiunto un accordo desiderabile con gli Stati Uniti?

Dr. Pezeshkian: Credo che avremmo potuto facilmente risolvere i nostri problemi attraverso il dialogo. La cornice dei dialoghi può basarsi sul diritto internazionale e sui diritti dei paesi. Non abbiamo mai avuto e non abbiamo alcuna pretesa se non il rispetto delle leggi internazionali. È Netanyahu che ha gettato nel caos la regione e ha cercato di interrompere i nostri dialoghi. Noi cerchiamo la pace. Credo che nel nostro piccolo mondo, gli esseri umani debbano vivere in pace e tranquillità l'uno accanto all'altro, ma siamo stati attaccati. La nostra nazione ha la capacità di difendersi. Credo che il Presidente degli Stati Uniti possa guidare la regione verso la pace e la sicurezza o trascinarla in una guerra senza fine.

Intervistatore: Ha in programma di riprendere i negoziati con gli Stati Uniti d'America? Che questi negoziati siano con l'attuale rappresentante americano, il signor Whitkoff, o con un'altra persona. E se non c'è un tale programma, dal suo punto di vista, se questa situazione dovesse continuare, cosa potrebbe accadere?

Dr. Pezeshkian: Non abbiamo problemi con i negoziati. Ma le tragedie che il regime sionista ha causato nella regione e nel nostro paese, inclusi l'assassinio e il martirio dei nostri comandanti nelle loro case – che è considerato un crimine di guerra – e il martirio dei nostri scienziati insieme alle loro famiglie e figli, il massacro di innocenti e il bombardamento di donne incinte, hanno reso la situazione critica; il regime sionista, per uccidere una persona, ha fatto crollare un edificio sulle persone! Speriamo che dopo aver superato questa crisi, si possa tornare al tavolo dei negoziati. Questo richiede però una condizione: la fiducia nel processo di dialogo. Non si dovrebbe permettere al regime sionista di attaccare nuovamente a metà dei colloqui e di far scoppiare il fuoco della guerra.