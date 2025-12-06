Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'Agenzia di stampa Al Jazeera, Kaja Kallas, Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'Unione Europea, ha assunto oggi, sabato, una posizione anti-russa e ha affermato: "Devono essere compiuti sforzi per esercitare pressione sulla Russia affinché faccia concessioni nei negoziati."

L'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'Unione Europea, senza poi condannare la continuazione dei crimini degli occupanti sionisti contro il popolo oppresso a Gaza, ha detto: "La polizia palestinese deve essere addestrata per prevenire il caos nella Striscia di Gaza, perché ci deve essere una gestione palestinese lì."

Ciò avviene mentre in precedenza aveva anche affermato: "Non credo che i russi abbiano un reale desiderio di negoziati di pace (con l'Ucraina). Abbiamo aumentato gli aiuti militari all'Ucraina. Putin potrebbe non attenersi a nessun accordo di pace a lungo termine con l'Ucraina. I nostri aiuti a Kiev superano i 187 miliardi di euro. La Russia deve pagare i danni causati all'Ucraina utilizzando i suoi beni congelati. L'Ucraina ha bisogno di droni e munizioni. Sosterremo l'Ucraina nella sua difesa e la Russia non sarà in grado di resistere più di noi! La Russia non è interessata alla pace ora e deve essere messa sotto pressione per negoziare."