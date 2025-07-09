Giornale ebraico: L'attacco missilistico iraniano ha rafforzato il piano per evacuare le basi militari vicino alle aree residenziali

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il giornale ebraico Yedioth Ahronoth ha scritto: L'Amministrazione delle Terre d'Israele, sfruttando le importanti lezioni apprese dalla guerra con l'Iran, si sta preparando ad accelerare l'evacuazione delle basi militari israeliane per facilitare la costruzione di quasi 60.000 nuove unità abitative. Il recente attacco missilistico iraniano ha rafforzato la necessità di portare avanti il piano di evacuazione delle basi militari israeliane situate nei centri abitati nel cuore dei territori occupati.

Il giornale ha scritto: Alcuni degli edifici danneggiati durante la guerra con l'Iran lo dimostrano, ma mentre molte basi hanno piani ufficiali per future evacuazioni, non esiste ancora alcun piano ufficiale per l'evacuazione della base di Kirya a Tel Aviv, adiacente alla Torre Da Vinci che è stata direttamente bombardata. Attualmente si sta lavorando a importanti piani di evacuazione delle facoltà della caserma di Glilot a Ramat HaSharon verso Gerusalemme nel 2027, insieme all'evacuazione della base di intelligence adiacente alle facoltà che dovrebbe essere trasferita a sud.

Yedioth Ahronoth ha scritto: Si prevede che l'esercito israeliano nelle prossime settimane firmerà un accordo completo con il comune di Ramat HaSharon, in base al quale, tra le altre cose, la base militare di Glilot sarà evacuata entro circa due anni per consentire la costruzione di quasi 7.500 nuove unità abitative.