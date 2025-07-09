La reazione di Velayati alle contraddizioni di Trump

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), un membro del Consiglio Superiore dell'Assemblea Mondiale AhlulBayt (as) e consigliere della Guida Suprema per gli affari internazionali, ha reagito alle dichiarazioni contraddittorie di "Donald Trump", Presidente degli Stati Uniti.

"Ali Akbar Velayati" ha scritto in un tweet riguardo alle contraddizioni del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump: "Le palesi contraddizioni nel comportamento e nel discorso di Trump hanno raggiunto un punto tale che molti americani hanno perso la fiducia nel loro presidente."

