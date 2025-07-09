La rimozione di "Hay'at Tahrir al-Sham" dai gruppi terroristici; la doppia morale di Washington nella lotta al terrorismo

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il Dipartimento di Stato americano ha emesso lunedì un ordine interno, rimuovendo il gruppo terroristico Hay'at Tahrir al-Sham dalla lista dei gruppi terroristici statunitensi.

Secondo l'ordine osservato, "Marco Rubio", Segretario di Stato americano, ha istruito il Dipartimento di Stato a rimuovere il gruppo terroristico Hay'at Tahrir al-Sham dalla lista dei gruppi terroristici statunitensi.

La decisione di Rubio coincide con gli sforzi dell'amministrazione del Presidente "Donald Trump" per normalizzare le relazioni tra il governo di "Abu Mohammad al-Jolani", autoproclamatosi presidente della Siria e leader di Hay'at Tahrir al-Sham, e il regime sionista.

Al-Jolani ha una storia di attività in Al-Qaeda ed era il comandante del ramo di questo gruppo terroristico in Siria.

L'approccio selettivo al terrorismo ha impedito che le radici del terrorismo si prosciugassero nella regione

"Murad Anadi", esperto di affari internazionali, in un'intervista con ISNA riguardo alla recente dichiarazione del Dipartimento di Stato americano secondo cui il paese ha rimosso il nome del gruppo terroristico Hay'at Tahrir al-Sham dalla lista dei gruppi terroristici stranieri e anche l'azione di alcuni giorni fa del Presidente americano di revocare le sanzioni contro la Siria, ha detto: "Dopo l'11 settembre 'Bush figlio' dichiarò che la più grande missione dell'America era la lotta al terrorismo e la equiparò persino alla guerra, tanto che i funzionari delle Nazioni Unite in quel momento protestarono che la questione non dovesse essere così evidenziata."

Egli ha affermato che "Washington, nell'ambito di questa visione, ha inserito alcuni gruppi legittimi e illegittimi nella lista dei gruppi terroristici", e ha sottolineato: "Il governo americano, in conformità con le politiche che perseguiva nell'arena internazionale, a volte ha rimosso alcuni di questi gruppi dalla lista e persino li ha 'sbiancati' e li ha definiti gruppi politici."

Anadi, affermando che "l'approccio selettivo al problema del terrorismo e della lotta contro i gruppi terroristici ha fatto sì che le radici del terrorismo non si prosciugassero mai nella regione", ha chiarito: "Secondo la confessione di Hillary Clinton, ex Segretario di Stato americano, il governo di questo paese ha avuto un ruolo diretto nella creazione dell'ISIS, dopodiché, per i propri interessi, ha agito per sopprimere e distruggere questo gruppo, e non è nemmeno improbabile che, nell'ambito degli approcci ambigui che ha nei confronti della lotta al terrorismo, a un certo punto rimuoverà l'ISIS dalla lista dei gruppi terroristici e lo definirà un gruppo politico."

Questo giornalista ha proseguito il suo discorso riferendosi all'approccio ambiguo degli Stati Uniti su altre questioni internazionali e ha detto: "Questo paese ha attaccato le strutture nucleari dell'Iran, che è membro del Trattato di Non Proliferazione e del NPT, e ha difeso le azioni di Israele, che possiede armi nucleari e non è membro del NPT, nell'attacco all'Iran. D'altra parte, il governo americano sostiene il genocidio del regime sionista a Gaza e chiude un occhio su questi crimini, ma se il più piccolo incidente accade in un altro paese non allineato con gli Stati Uniti, sostiene la violazione dei diritti umani."

Gli Stati Uniti usano la politica del bastone e della carota nell'interagire con i nuovi governanti della Siria

Questo esperto di affari internazionali ha anche, riferendosi all'azione del governo americano di revocare le sanzioni contro il governo siriano, dichiarato: "Essi usano la politica del bastone e della carota nell'interagire con i nuovi governanti della Siria. Da un lato, Israele bombarda costantemente la Siria, dall'altro l'America revoca le sanzioni e afferma di aver creato le condizioni affinché la Siria entri nell'ordine economico internazionale, ma dall'altro non permette al governo siriano di avere alcuna struttura economica e militare solida. Washington vuole che questo paese sia completamente sottomesso e non abbia alcuna resistenza o opposizione."

Il giornalista ha aggiunto: "Gli americani cercano di presentare il loro tipo di relazione con i nuovi governanti della Siria come un modello ed esempio e dire ai paesi dell'Asia occidentale che chiunque stia con noi godrà di questi vantaggi e chiunque non stia con noi verrà trattato di conseguenza."