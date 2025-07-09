  1. Home
6 terroristi uccisi e arrestati a Chabahar

9 luglio 2025 - 13:04
Il Quartier Generale Regionale Quds delle Forze Terrestri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato l'uccisione e l'arresto di sei terroristi a Chabahar da parte delle Guardie sconosciute dell'Imam del Tempo (aj).

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il Quartier Generale Regionale Quds delle Forze Terrestri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato l'uccisione e l'arresto di sei terroristi a Chabahar da parte delle Guardie sconosciute dell'Imam del Tempo (aj).

L'Ufficio Relazioni Pubbliche del Quartier Generale Regionale Quds delle Forze Terrestri dell'IRGC ha dichiarato: "Nel proseguimento della potente esecuzione delle manovre operative dei 'Martiri della Sicurezza' nella regione sud-orientale, con l'aiuto e la collaborazione del popolo consapevole e perspicace della provincia, tramite la comunicazione con il sistema del quartier generale stampa 114, è stato individuato il nascondiglio di un certo numero di elementi di gruppi terroristici a Chabahar.

Nell'operazione lampo delle Guardie sconosciute dell'Imam del Tempo (aj), sei terroristi sono stati uccisi e arrestati, e sono state scoperte quantità di armi leggere e pesanti, munizioni e un volume considerevole di esplosivi.

Queste persone intendevano compiere una serie di atti terroristici in luoghi affollati, ma grazie alla vigilanza e alla collaborazione della popolazione locale e all'intervento tempestivo dei coraggiosi membri dell'Organizzazione di Intelligence della Sepah Salman del Sistan e Baluchestan, questa squadra terroristica è stata completamente smantellata.

