6 terroristi uccisi e arrestati a Chabahar

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il Quartier Generale Regionale Quds delle Forze Terrestri del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) ha annunciato l'uccisione e l'arresto di sei terroristi a Chabahar da parte delle Guardie sconosciute dell'Imam del Tempo (aj).

L'Ufficio Relazioni Pubbliche del Quartier Generale Regionale Quds delle Forze Terrestri dell'IRGC ha dichiarato: "Nel proseguimento della potente esecuzione delle manovre operative dei 'Martiri della Sicurezza' nella regione sud-orientale, con l'aiuto e la collaborazione del popolo consapevole e perspicace della provincia, tramite la comunicazione con il sistema del quartier generale stampa 114, è stato individuato il nascondiglio di un certo numero di elementi di gruppi terroristici a Chabahar.

Nell'operazione lampo delle Guardie sconosciute dell'Imam del Tempo (aj), sei terroristi sono stati uccisi e arrestati, e sono state scoperte quantità di armi leggere e pesanti, munizioni e un volume considerevole di esplosivi.

Queste persone intendevano compiere una serie di atti terroristici in luoghi affollati, ma grazie alla vigilanza e alla collaborazione della popolazione locale e all'intervento tempestivo dei coraggiosi membri dell'Organizzazione di Intelligence della Sepah Salman del Sistan e Baluchestan, questa squadra terroristica è stata completamente smantellata.