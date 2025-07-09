Il governo libico espelle gli ambasciatori di Italia, Grecia e Malta

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa AhlulBayt (ABNA), il governo libico ha annunciato in un comunicato l'espulsione degli ambasciatori di Italia, Grecia e Malta, insieme al Commissario per la Migrazione dell'Unione Europea.

Nel comunicato del governo nominato dal parlamento libico si afferma che questa decisione è stata presa a causa della visita di questi diplomatici a Tripoli, capitale della Libia, e della tenuta di una riunione di sicurezza di alto livello con "Abdul Hamid Dbeibeh", capo del governo di unità nazionale libico, e "Emad Trabelsi", ministro degli Interni, senza coordinamento con il governo.

Il governo libico ha spiegato nella sua dichiarazione che questa azione è stata intrapresa a causa di ciò che ha descritto come una palese violazione delle norme diplomatiche e delle convenzioni internazionali, una violazione della sovranità nazionale libica e un disprezzo delle leggi locali non rispettando le misure relative all'ingresso, al movimento e alla residenza dei diplomatici stranieri.

La dichiarazione ha sottolineato che il viaggio programmato della delegazione europea è stato annullato dopo il loro arrivo all'aeroporto internazionale "Benina" di Bengasi e che è stato loro comunicato di essere persone non gradite.

Il governo libico ha sottolineato la necessità che tutti i diplomatici, le delegazioni e le organizzazioni internazionali rispettino la sovranità del paese e si attengano pienamente alle leggi e alle convenzioni che regolano i viaggi delle delegazioni straniere e prestino attenzione ai quadri ufficiali stabiliti negli accordi e trattati internazionali.

È da notare che dal 2011, in un contesto di profonde divisioni politiche e di partito, la Libia soffre di una complessa crisi politica con due governi rivali, uno a Tripoli, nella parte occidentale del paese, chiamato Governo di Unità Nazionale e guidato da "Abdul Hamid Dbeibeh", e l'altro a Bengasi, nella parte orientale del paese, affiliato al parlamento e guidato da "Osama Hammad".