La posizione del governo di al-Julani riguardo alle aggressioni del regime sionista

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - il Ministero degli Esteri del governo di al-Julani ha dichiarato, in reazione alle aggressioni del regime sionista contro la Siria: "Le aggressioni odierne (dei sionisti) rientrano nel quadro delle aggressioni mirate del regime israeliano per alimentare le tensioni e il caos e compromettere la sicurezza della Siria."

Nella dichiarazione del Ministero degli Esteri del governo di al-Julani si legge: "La Siria condanna con la massima fermezza e nei termini più duri l'aggressione traditrice di Israele che ha preso di mira istituzioni governative e strutture civili nella capitale Damasco e nella provincia di Suwayda."

Questo attacco ha provocato la morte di diversi civili innocenti, decine di feriti tra cui donne e bambini, e ingenti danni alle infrastrutture e ai servizi pubblici.

Questo attacco, che fa parte della politica intenzionale del regime israeliano per alimentare le tensioni, diffondere il caos e indebolire la sicurezza e la stabilità in Siria, è considerato una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.

La Siria ritiene Israele pienamente responsabile di questa pericolosa escalation di tensione e delle sue conseguenze, e sottolinea di riservare tutti i suoi diritti legittimi per difendere il proprio territorio e il proprio popolo con tutti i mezzi consentiti dal diritto internazionale.