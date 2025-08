Hezbollah libanese condanna l'aggressione del regime sionista contro la Siria

Secondo l'agenzia di stampa internazionale AhlulBayt (AS) - Abna - citando Al-Manar, Hezbollah libanese ha condannato mercoledì l'aggressione del regime sionista contro la Siria e ha chiesto l'unità contro gli occupanti.

Hezbollah libanese ha condannato fermamente l'aggressione brutale del regime sionista contro la Siria, definendola una palese violazione della sovranità nazionale e dei civili siriani, una chiara violazione delle leggi e delle norme internazionali e la continuazione della serie di attacchi del regime occupante israeliano in Libano, Palestina e Yemen.

La dichiarazione afferma: "Questa vile aggressione è semplicemente l'ultima parte di una serie di piani sionisti condotti con l'obiettivo di aggredire i paesi e creare disaccordo e divisione tra le persone di una nazione, nel tentativo di presentarsi come il garante della sicurezza delle persone, mentre esso stesso è la più grande minaccia alla sicurezza e alla stabilità della regione."

Le esperienze passate hanno dimostrato che questo nemico non rispetta le promesse e i patti, non aderisce agli accordi e comprende solo il linguaggio della forza. Questo nemico non vede le persone e i paesi se non come strumenti per servire il suo progetto coloniale e cerca di mantenerli in uno stato di debolezza e sottomissione.