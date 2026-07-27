Yahya Sari: Colpiti punti sensibili sulla rotta di trasporto del petrolio saudita

Secondo l’agenzia di stampa ABNA citando Al-Masirah, Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, ha affermato: «Diversi punti sensibili lungo il percorso di approvvigionamento e trasporto del petrolio greggio dall’Arabia Saudita orientale a Yanbu sono stati colpiti con diversi droni.»

Il portavoce delle forze armate yemenite ha poi aggiunto: «Questa azione è stata condotta in risposta alla violazione dello spazio aereo yemenita da parte dei droni nemici sauditi.»

Nel frattempo, la società Windward, attiva nel settore dell’intelligence marittima, aveva in precedenza riferito che il carico di petrolio greggio nel porto saudita di Yanbu dopo il 19 luglio di quest’anno è diminuito del 40 percento.