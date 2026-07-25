I tentativi degli Stati Uniti di ritardare la pubblicazione delle immagini satellitari dello Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando RT, l'Unione Europea, in un passo che fa riflettere e che è contrario alla politica del libero flusso di informazioni, ha accettato la richiesta degli Stati Uniti di posticipare di 24 ore la pubblicazione delle immagini satellitari «Copernicus» nell'area del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz.

Secondo questo rapporto, le immagini satellitari «Copernicus» coprono l'area del Golfo Persico, compreso il Golfo dell'Oman e le linee di navigazione che portano allo Stretto di Hormuz.

Questa richiesta degli Stati Uniti mira a censurare le immagini delle distruzioni lasciate dagli attacchi missilistici e con droni dell'Iran nella regione.

Questa decisione è stata presa contemporaneamente all'intensificazione di restrizioni simili da parte di società private spaziali e di navigazione sulla pubblicazione di immagini della regione, in mezzo all'escalation delle tensioni militari legate all'Iran e allo Stretto di Hormuz.