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I tentativi degli Stati Uniti di ritardare la pubblicazione delle immagini satellitari dello Stretto di Hormuz

25 luglio 2026 - 17:14
Codice notizia: 1844883
Source: ABNA24
I tentativi degli Stati Uniti di ritardare la pubblicazione delle immagini satellitari dello Stretto di Hormuz

L'Unione Europea, in un passo che fa riflettere, ha accolto la richiesta degli Stati Uniti di ritardare la pubblicazione delle immagini satellitari della regione.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando RT, l'Unione Europea, in un passo che fa riflettere e che è contrario alla politica del libero flusso di informazioni, ha accettato la richiesta degli Stati Uniti di posticipare di 24 ore la pubblicazione delle immagini satellitari «Copernicus» nell'area del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz.

Secondo questo rapporto, le immagini satellitari «Copernicus» coprono l'area del Golfo Persico, compreso il Golfo dell'Oman e le linee di navigazione che portano allo Stretto di Hormuz.

Questa richiesta degli Stati Uniti mira a censurare le immagini delle distruzioni lasciate dagli attacchi missilistici e con droni dell'Iran nella regione.

Questa decisione è stata presa contemporaneamente all'intensificazione di restrizioni simili da parte di società private spaziali e di navigazione sulla pubblicazione di immagini della regione, in mezzo all'escalation delle tensioni militari legate all'Iran e allo Stretto di Hormuz.

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