L’Iran si difenderà con forza da qualsiasi minaccia

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, Mohammad Reza Aref, primo vicepresidente, in occasione della riunione del Consiglio dei viceministri del Ministero dell’Industria, delle Miniere e del Commercio, dopo aver ringraziato per l’operato di questo ministero durante la seconda e la terza guerra d’aggressione e la ricostruzione degli impianti industriali danneggiati, ha dichiarato: «Il nemico, durante la guerra del Ramadan, ha preso di mira deliberatamente l’industria del paese, ma il processo di ricostruzione è stato condotto con rapidità e qualità adeguata».

Egli ha osservato che le guerre recenti sono state guerre tecnologiche, e ha aggiunto: «Il nemico è sceso in campo con le tecnologie più avanzate, ma i giovani scienziati e specialisti del paese non gli hanno permesso di raggiungere i suoi obiettivi, e la capacità difensiva del paese è stata costantemente migliorata durante il conflitto».

Il primo vicepresidente, riferendosi al processo di sviluppo industriale del paese dopo la Rivoluzione islamica, ha affermato: «L’obiettivo era trasformare l’industria dell’assemblaggio in un’industria locale e basata sulla conoscenza; perciò sono state poste all’ordine del giorno lo sviluppo della ricerca e sviluppo e il collegamento tra industria e università. Inoltre, nel documento di visione dello sviluppo, è stato previsto il raggiungimento del primo posto nella regione attraverso uno sviluppo industriale basato su tecnologie emergenti».

Aref, facendo riferimento alla situazione postbellica, ha sottolineato la necessità di estendere la cooperazione economica con i paesi della regione, i vicini e i membri di organizzazioni come ECO, SCO, BRICS e l’Unione Economica Eurasiatica, e ha dichiarato: «Il progetto di iranofobia è fallito, e la strategia della Repubblica Islamica è lo sviluppo della cooperazione regionale e internazionale».