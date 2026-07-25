Sostegno della resistenza irachena alla strategia yemenita di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Abu al-Ala al-Walai, segretario generale dei battaglioni iracheni «Sayyid al-Shuhada», ha dichiarato in un tweet che la filosofia della deterrenza non si limita solo alle armi nucleari; ma Dio ha concesso ai popoli della regione una posizione geografica che conferisce loro un'influenza unica sulle arterie principali del commercio mondiale.

Ha proseguito affermando che se tutte le vie di vita fossero chiuse per il popolo yemenita, essi hanno il diritto di chiudere lo stretto di Bab el-Mandeb affinché il mondo ascolti che il popolo yemenita non morirà in silenzio.

Al-Walai, rivolgendosi agli aggressori sauditi, ha detto: Ponete fine al blocco dello Yemen affinché lo stretto rimanga aperto per voi. Se intensificherete la pressione sullo Yemen, anche il passaggio attraverso questo stretto si restringerà per voi.